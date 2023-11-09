«Конец для страны»: Клинтон сравнила Трампа с Гитлером

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Клинтон: если Трамп выиграет на выборах, это будет похоже на приход Гитлера

«Конец для страны»: Клинтон сравнила Трампа с Гитлером

Фото: REUTERS / Octavio Jones

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Почему она провела такую неожиданную параллель?

Возможная победа бывшего главы США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году будет похожа на приход к власти Адольфа Гитлера. Об этом заявила экс- госсекретарь США Хилари Клинтон в программе View.

Клинтон уверена, что избрание Трампа на новый срок обернется «концом для страны» в ее привычном виде. По ее словам, кандидаты избираются законно, однако после вступления в должность в них может проснуться «диктаторская, авторитарная» сущность. В качестве примера она привела Гитлера и призвала внимательно следить за Трампом.

«Ловите его на слове. Человек имеет в виду, что бросит в тюрьму людей, несогласных с ним, закроет законные СМИ, сделает все, что сможет, чтобы подорвать верховенство закона», — прокомментировала Клинтон.

В США полным ходом разгорается президентская гонка. Выборы в стране запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп намерен побороться за кресло в Белом доме.

При этом уровень общественного одобрения действующего президента США Джо Байдена стремительно падает. Сейчас показатель достиг отметки в 37%, хотя еще в сентябре он составлял 41%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимира Зеленского назвали «диктатором» после его решения не проводить выборы.

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