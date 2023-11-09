«Росатом» доставил корпус реактора на стройплощадку АЭС «Аккую»

Эфирная новость 27 0

Груз весом почти 350 тонн преодолел более трех тысяч километров по морю.

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Корпус реактора для третьего энергоблока АЭС «Аккую» доставили в Турцию. Груз весом почти 350 тонн преодолел более трех тысяч километров по морю.

Оборудование стало уже пятым по счету, отгруженным с площадки «Росатома» в Ростовской области в этом году. Такой объем поставок стал абсолютным рекордом для российского атомного машиностроения.

И сегодня же состоялось еще одно важное событие — на АЭС «Аккую» открыли полномасштабный тренажер. Он представляет собой точную цифровую копию реального блока управления ядерным реактором.

И только после того, как операторы отработают на нем все возможные сценарии эксплуатации атомной установкой и сдадут экзамены, они будут допущены к работе на АЭС. Атомная электростанция «Аккую» — первая в Турции, ее запуск планируется в следующем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава «Росатома» Алексей Лихачев посетил стройку АЭС «Аккую» в Турции.

+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
В России предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов
17:40
«Тщательно следите»: Путин подал сигнал, который содрогнул Запад
17:32
«Добиваем фашистов»: как установки «Гвоздика» перемалывают ВСУ в зоне спецоперации
17:18
«Росатом» доставил корпус реактора на стройплощадку АЭС «Аккую»
17:05
Холод в царстве Морфея: когда сон с открытым окном перестает быть полезным
16:56
Бойцам ВС РФ передали партию дронов-камикадзе «Жириновский»

Сейчас читают

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены
Новую трассу построили для россиян: как быстро доехать из Москвы до Казани
Новый вывод ученых: и полезные продукты могут довести до анафилактического шока
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд