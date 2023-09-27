«Как и обещали»: глава «Росатома» Лихачев посетил стройку АЭС «Аккую» в Турции

Ему показали служебные помещения, откуда будут контролировать работу реакторов.

Глава «Росатома» прибыл в Турцию, чтобы проинспектировать строительство атомной электростанции «Аккую». Ему показали служебные помещения, откуда будут контролировать работу реакторов.

Сейчас инженеры проходят обучение. А возведение самой АЭС ведется в точном соответствии с графиком.

«Речь идет о том, чтобы закончить в этом году общестроительные работы. Как мы и обещали нашим турецким партнерам. Перейти полностью к пуско-наладочным работам. В следующем году провести все сложные процедуры, связанные в пуском всей станции. И особенно ядерного острова. И получить первое тестовое атомное электричество», — отметил гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Атомная электростанция «Аккую» — крупнейший совместный проект Москвы и Анкары. Станция должна обеспечить до 10% всех потребностей Турции в электричестве.

Предусмотрено возведение четырех энергоблоков. Первый из которых запустят уже в следующем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» установил рекорд в машиностроении — за год создан уже пятый корпус для реактора АЭС. Последнюю модель из Волгодонска отправили в Турцию, где возводят электростанцию «Аккую».