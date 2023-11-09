«Самый романтичный праздник»: Влад Соколовский тайно женился

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Рита Миронова
Рита Миронова 36 0

Влад Соколовский тайно расписался с Ангелиной Сурковой

«Самый романтичный праздник»: Влад Соколовский тайно женился

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певец сделал предложение избраннице еще в прошлом году. Как прошло торжество?

Влад Соколовский тайно женился на Ангелиной Сурковой, с которой воспитывает общего сына Дэвида. Предложение своей возлюбленной артист сделал прошлым летом во время отдыха на Бали, малышу тогда было два месяца.

В интервью Яне Чуриковой певец рассказал, что все получилось спонтанно. Они с Сурковой просто пришли в МФЦ и расписались.

«С нами был наш друг Игорь Колмаков, который сказал нам: „Ребята, это самый романтичный праздник“. Мы ржали с этого», — поделился Соколовский.

Правда, он сделал предложение Сурковой уже после того, как они расписались. По словам артиста, им с женой «по барабану», кто как считает, потому что они делают все по ощущениям.

Соколовский уже был женат на коллеге по «Фабрике звезд» Рите Дакоте. Пара разошлась со скандалом, музыкант был обвинен в изменах. Со временем бывшие наладили отношения ради общей дочери, а когда обзавелись новыми возлюбленными, стали проводить время вместе большой компанией. Рита Дакота вышла замуж в этом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Соколовский в очередной раз перенес дату свадьбы.

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