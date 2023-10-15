Влад Соколовский объяснил, почему в очередной раз перенес дату свадьбы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 275 0

Влад Соколовский в очередной раз перенес дату свадьбы с Ангелиной Сурковой

Влад Соколовский объяснил, почему в очередной раз перенес дату свадьбы

Фото: Instagram* / lee_surkova

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Артист позвал под венец избранницу, мать своего ребенка, год назад.

Вот уже два года певец Влад Соколовской счастлив с Ангелиной Сурковой, пара заботится о маленьком сыне и готовится к свадьбе. Готовится целый год — предложение руки и сердца артист сделал осенью 2022-го. И когда наконец состоится торжество, все еще неизвестно.

Соколовский уже был женат на коллеге по «Фабрике звезд» Рите Дакоте. Пара разошлась со скандалом, музыкант был обвинен в изменах. Со временем бывшие наладили отношения ради общей дочери, а когда обзавелись новыми возлюбленными, стали проводить время вместе большой компанией. Рита Дакота вышла замуж в этом году, а Соколовский перенес свадьбу на следующий.

Певец решил связать себя узами брака после съемок в шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». Он вернулся к любимой и сыну, которые в тот момент жили на Бали, устроил красивое свидание с полетом на вертолете и попросил Суркову стать его женой. Свадьба планировалась непубличной — для самых близких. Но из-за работы в сериале «Постучись в мою дверь» Соколовский перенес важное событие, хотя обещал все устроить в 2023 году.

«Смены стоят очень плотно, а мы не хотели бы праздновать свадьбу, выдергивая один или два дня из графика, где я бы был никакущим и уставшим с красными от недосыпа глазами… Поэтому мы стараемся выбрать максимально благоприятный момент для этого, и сейчас я стараюсь выстроить свой график так, чтобы весной нас никто не трогал, и мы смогли спокойно сыграть свадьбу, а потом поехать дальше куда-то отметить», — сказал исполнитель в интервью «Теленеделе».

Как отметил Соколовский, нет смысла в празднике ради галочки. Он хочет сыграть свадьбу «не для показухи», не для поклонников или прессы, а только для своей семьи, самого близкого круга. Поэтому важно, чтобы событие было подготовлено в спокойной обстановке, без спешки и стресса. Предложение руки и сердца артист сделал очень романтично. День бракосочетания, по его мнению, должен быть не менее прекрасным и наполненным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рита Дакота отреагировала на поцелуй мужа с подружкой невесты в день ее свадьбы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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