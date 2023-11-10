«Можно было предотвратить»: почему были сорваны переговоры Украины и РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 155 0

Экс-командующий ВС НАТО Куят: США сорвали переговоры РФ и Украины в Стамбуле

«Можно было предотвратить»: почему были сорваны переговоры Украины и РФ

Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин

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Тема:
Спецоперация

Если бы Москве и Киеву не помешали, то сколько бы длился конфликт?

Коллективный Запад, в числе которого страны Североатлантического альянса и Соединенные Штаты, виноват в том, что представители России и Украины не достигли официальных результатов в ходе переговоров в Турции. Такое заявление сделал экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят в интервью, опубликованном на YouTube-канале HKCM.

Он подчеркнул, что даже американские ученые придерживаются версии, что Запад спровоцировал начало конфликта на Украине. Сам Куят уверен: НАТО не сделало того, чего могло бы совершить. К тому же, считает экс-командующий, боевые действия могли бы длиться шесть недель.

В ходе переговоров в Стамбуле, которые инициировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представители России и Украины достигли хорошего результата для Киева, но договор так и не был подписан под давление Запада. Кроме того, 9 апреля 2022 года в Киев прилетал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, чтобы предотвратить официальное достижение договоренностей РФ и Незалежной.

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«Это, я думаю, вызывает особое сожаление, потому что по сути, все события, многие жертвы, все разрушение, которые произошли на Украине могли быть предотвращены. Все можно было предотвратить с визита Джонсона», — сказал он.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО раскритиковали за безответственную внешнюю политику.

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