Путин предложил обсудить на Совбезе внедрение современных технологий

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

На днях президент посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Sylvio Dittrich; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин предложил обсудить внедрение современных технологий для обеспечения безопасности. Заявил он об этом в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ.

«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства», — сказал он.

Путин объявил докладчиком вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Кроме того, президент предложил членам СБ обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетил штаб ВС в Ростове-на-Дону и заслушал доклад главы Генштаба о ходе СВО.

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