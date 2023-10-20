Путин предложил обсудить на Совбезе внедрение современных технологий

Президент России Владимир Путин предложил обсудить внедрение современных технологий для обеспечения безопасности. Заявил он об этом в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ.

«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства», — сказал он.

Путин объявил докладчиком вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Кроме того, президент предложил членам СБ обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетил штаб ВС в Ростове-на-Дону и заслушал доклад главы Генштаба о ходе СВО.