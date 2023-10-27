Путин: в Россию незаконно попадают оружие и боеприпасы с территории Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 128 0

Президент поручил разобраться в данной ситуации.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопрос оборота оружия в стране. Он подчеркнул, что в РФ незаконным образом попадает оружие с территории Украины.

«Сегодня особенно… нужно подумать о том, как попадает на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что провозится вооружение не в нашу армию, но тем не менее нужно выяснить, через какие каналы это происходит.

Президент также заявил о необходимости посмотреть, как организованы меры ведомственного контроля и что следует сделать для дополнительного укрепления нормативно-правовой базы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин допустил утечку оружия с Украины. Заявление он такое сделал еще в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав стран СНГ в Бишкеке.

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