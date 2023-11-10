Умерла советский космонавт Валентина Пономарева, ставшая дублером Терешковой

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 74 0

Она ушла из жизни несколько дней назад в возрасте 90 лет.

Умерла советский космонавт Валентина Пономарева, ставшая дублером Терешковой

Фото: © РИА Новости / Борис Ельшин

Читайте нас в: Дзен Новости

Советский космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В госкорпорации уточнили, что Пономарева, ставшая дублером первой женщины в космосе Валентины Терешковой, скончалась несколько дней назад — 8 ноября.

Известно, что прощание с Валентиной Пономаревой запланировано на 11 ноября в Доме космонавтов Звездного городка. Похороны пройдут на кладбище деревни Леониха Московской области.

Валентина Пономарева - советский летчик, космонавт-испытательВалентина Пономарева - советский летчик, космонавт-испытатель. © РИА Новости / Борис Ельшин

В 1963 году, когда Валентина Терешкова совершила исторический полет в космос, Пономарева перед этим проходила подготовку на космическом корабле «Восток-6». В группе также были Ирина Соловьева и Жанна Еркина. В июне Пономарева стала вторым дублером Терешковой.

Кроме того, она проходила подготовку по программе полета длительностью 10-15 суток с выходом в открытый космос. Однако полет не состоялся из-за закрытия программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 95 лет ушел из жизни американский астронавт Фрэнк Борман, командующий экипажем космического корабля «Аполлон-8», который в 1968 году совершил первый облет Луны.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
Одна удача идет, другую за собой ведет: китайский гороскоп на неделю с 13...

Последние новости

15:26
«Все рухнуло»: как живет Раиса Рязанова спустя три года после смерти сына
15:20
«Последние 30 — самые тяжелые»: в Киеве сравнили конфликт с забегом на «стометровку»
15:12
«Сбыться главному не суждено»: почему Пахмутова так и осталась бездетной
14:59
Неповторимое шоу: какие сюрпризы готовит группа «Пикник» в новом туре
14:57
«От 70 до 500 тысяч»: почему компании не могут найти новых сотрудников
14:41
Попал в психбольницу и ушел из театра: взлеты и падения в биографии Виктора Сухорукова

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
Умер астронавт, командовавший первым облетом Луны
«Вытаскивает на танке»: Сергей Бурунов назвал себя домоседом
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд