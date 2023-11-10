Начались испытания электрического дирижабля Pathfinder 1: когда они полетят во всем мире

Технические характеристики аппарата делают его уникальным в своем роде. Сможет ли он заменить самолет?

Компания LTA Research начала летные испытания дирижабля Pathfinder 1, который выполнен из титана и полимерных трубок, армированных углеродным волокном. По словам специалистов компании, испытания проводятся под строгим контролем профессионалов.

Pathfinder 1 отличается от любого дирижабля, сконструированного раньше. Его вес достаточно легкий для того, чтобы использовать его в качестве подъемного газа гелий вместо взрывоопасного водорода.

Кроме того, дирижабль оснащен инновационными системами. Аппарат может преодолевать огромные расстояния с минимальным расходом энергии.

Дирижабли вряд ли полностью заменят самолеты, но могут занять заметное место в транспортной архитектуре, обладая нулевыми выбросами углекислого газа. Кроме того, аппарат может перевозить не только экипаж, но и до четырех тонн груза, водяного балласта и топлива. Вероятно, в будущем их грузоподъемность увеличат, чтобы дирижабль мог перевозить гуманитарные грузы.

«Это были десять лет крови, пота и слез. Мы показали себе и надеемся показать остальному миру, что мы можем масштабироваться в размерах и производительности», — сказал генеральный директор LTA Алан Уэстон.

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