Начались испытания электрического дирижабля Pathfinder 1: когда они полетят во всем мире

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Рита Миронова
Рита Миронова 16 0

Компания LTA Research начала испытания электрического дирижабля Pathfinder 1

Начались испытания электрического дирижабля Pathfinder 1: когда они полетят во всем мире

Фото: www.globallookpress.com / Felix Kästle

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Технические характеристики аппарата делают его уникальным в своем роде. Сможет ли он заменить самолет?

Компания LTA Research начала летные испытания дирижабля Pathfinder 1, который выполнен из титана и полимерных трубок, армированных углеродным волокном. По словам специалистов компании, испытания проводятся под строгим контролем профессионалов.

Pathfinder 1 отличается от любого дирижабля, сконструированного раньше. Его вес достаточно легкий для того, чтобы использовать его в качестве подъемного газа гелий вместо взрывоопасного водорода.

Кроме того, дирижабль оснащен инновационными системами. Аппарат может преодолевать огромные расстояния с минимальным расходом энергии.

Дирижабли вряд ли полностью заменят самолеты, но могут занять заметное место в транспортной архитектуре, обладая нулевыми выбросами углекислого газа. Кроме того, аппарат может перевозить не только экипаж, но и до четырех тонн груза, водяного балласта и топлива. Вероятно, в будущем их грузоподъемность увеличат, чтобы дирижабль мог перевозить гуманитарные грузы.

«Это были десять лет крови, пота и слез. Мы показали себе и надеемся показать остальному миру, что мы можем масштабироваться в размерах и производительности», — сказал генеральный директор LTA Алан Уэстон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США испугались российских истребителей.

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