Умерла советская актриса Райма Абдубачаева

В возрасте 75 лет 10 ноября скончалась советская и киргизская актриса театра и кино, заслуженная артистка Кыргызстана Райма Абдубачаева. В России она прославилась благодаря роли в драме Ирины Поплавской «Джамиля» 1968 года. Лента с ее участием был снят на «Мосфильме».

Как сообщили журналистам в пресс-службе минкультуры Кыргызстана, знаменитость родилась в семье деятелей искусства. Будущей знаменитости буквально на роду было написано стать звездой кино. Ее отец, Исмаилбек Абдубачаев, закончил Театральный институт имени Луначарского в Москве, мать, Даркул Куюкова, была народной артисткой СССР.

Именно под влиянием родителей Абдубачаева и пошла поступать в театральный вуз, который позже с успехом закончила. До последнего дня Райма работала в Кыргызском драматическом театре, а позже совмещала эту деятельность с режиссурой.

Фильм «Джамиля» был снят по сюжету одноименной повести Чингиза Айтматова. Сценарной адаптацией произведения занимался сам писатель.

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