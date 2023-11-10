Умерла советская актриса Райма Абдубачаева

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Алина Крылова
Алина Крылова 25 0

В августе 2023 года народная артистка Кыргызстана отметила 75-летие.

Умерла советская актриса Райма Абдубачаева

Фото: фото из открытых источников

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В возрасте 75 лет 10 ноября скончалась советская и киргизская актриса театра и кино, заслуженная артистка Кыргызстана Райма Абдубачаева. В России она прославилась благодаря роли в драме Ирины Поплавской «Джамиля» 1968 года. Лента с ее участием был снят на «Мосфильме».

Как сообщили журналистам в пресс-службе минкультуры Кыргызстана, знаменитость родилась в семье деятелей искусства. Будущей знаменитости буквально на роду было написано стать звездой кино. Ее отец, Исмаилбек Абдубачаев, закончил Театральный институт имени Луначарского в Москве, мать, Даркул Куюкова, была народной артисткой СССР.

Именно под влиянием родителей Абдубачаева и пошла поступать в театральный вуз, который позже с успехом закончила. До последнего дня Райма работала в Кыргызском драматическом театре, а позже совмещала эту деятельность с режиссурой.

Фильм «Джамиля» был снят по сюжету одноименной повести Чингиза Айтматова. Сценарной адаптацией произведения занимался сам писатель.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России умерла дублер Валентины Терешковой, космонавт Пономарева.

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