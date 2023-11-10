Финляндия допустила причастность китайского судна к повреждению Balticconector

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 34 0

Расследование инцидента продолжается уже месяц.

Финляндия допустила причастность китайского судна к повреждению Balticconector

Фото: Reuters / FINNISH BORDER GUARD

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Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден якорем китайского судна Newnew Polar Bear. Такую версию озвучили в криминальной полиции Финляндии.

«Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear», — говорится в заявлении.

Уточняется, что детальные результаты исследований будут получены позднее. Также ведомство активизировало контакты с китайскими властями и подготовило международный запрос о юридической помощи.

Расследование повреждения газопровода продолжается уже месяц. Balticconnector прекратил работу в ночь на 8 октября. Оператор финской газовой сети Gasgrid Finland, комментируя ситуацию, заявлял о возможной утечке. Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что повреждение — результат внешнего воздействия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония назвала инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на НАТО.

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