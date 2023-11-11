Как быстро растут чужие панды: дочь Диндин все больше похожа на маму

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 49 0

Дочь панды Диндин из Московского зоопарка все больше напоминает маму

Фото, видео: Московский зоопарк / ТАСС; Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Маленькая черно-белая медведица все сильнее похожа на родителей. Как сейчас выглядит девочка?

Малышка большой панды Диндин взрослеет не по дням, а по часам. Каждое видео с черно-белыми мишками, которое публикует пресс-служба Московского зоопарка, милее предыдущего. На этот раз детеныш требует к себе внимания.

Малышке не сидится на одном месте и ей натерпится поиграть с мамой. Медведи провели шуточный бой. Пока что у малышки мало шансов на победу. Но она очень быстро растет. И с каждым днем она все больше напоминает свою маму внешностью.

До этого Московский зоопарк отмечал, что такие игры очень полезны для панд. Это поможет малышке вырасти физически и психологически крепким зверем.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как панда Диндин из Московского зоопарка играет со своей малышкой. На кадрах показали большую черно-белую медведицу и ее маленькую дочку. Они очень увлечены игрой и даже не обращают внимание на камеру.

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