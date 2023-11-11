Внучка Соломина выступила с признанием о здоровье актера: этого не ожидали

Несколько дней назад 88-летний актер перенес инсульт и был госпитализирован. По крайней мере, это утверждали авторитетные источники.

Состояние народного артиста СССР Юрия Соломина, в начале недели попавшего в больницу с подозрением на инсульт, улучшается. Об этом 5-tv.ru сообщила внучка худрука Малого театра Александра.

«Состояние идет на улучшение. Он не в реанимации, а в отделении интенсивной терапии. Двигательные проблемы, которые были с левой рукой, левой ногой, становится лучше. Он в сознании, он разговаривает, я только что от него приехала», — поделилась родственница артиста.

Напомним, 6 ноября 2023 года Соломин потерял сознание, садясь в машину. Он собирался ехать на работу.

Позднее директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе с 5-tv.ru проинформировала, что Юрий Мефодьевич перенес инсульт в мягкой форме. Также отмечалось, что незадолго до этого он рассказал о проблемах со здоровьем режиссеру Андрею Житинкиному, уточнив, что в последнее время ему приходится пить большое количество лекарств.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликовано последнее перед госпитализацией интервью Соломина.