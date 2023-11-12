«Хотелки» администрации Байдена: кредитный рейтинг США упал до негативного

Из экономической и политической ямы спасти США может практически чудо.

Российская схема по упрощению банкротства может вскоре пригодиться правительству США.

«Финансовый прогноз рейтинга США упал со стабильного до негативного», — об этом заявили в агентстве Moody’s.

Это произошло за неделю до очередного возможного шатдауна правительства. В агентстве посчитали, что ситуация с бюджетным дефицитом США останется очень тяжелой. В Белом доме ответили ожидаемо, обвинив во всем, не демократов, которые до этого довели, а республиканцев, которые не одобряют все «хотелки» администрации Байдена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конгрессе США придумали, как избежать шатдауна.