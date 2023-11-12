«Вылазят волосы клоками»: Стужук быстро лысеет после пластической операции

Блогер столкнулась с проблемами после хирургического вмешательства. Насколько все серьезно?

Блогер София Стужук уже сделала несколько пластических операций. Но, по всей видимости, последствия от последнего вмешательства сопровождаются побочным эффектом. Звезда социальных сетей начала лысеть. Об этом она рассказала в личном блоге.

До конца неизвестно, стала ли пластика причиной облысения. Но блогер выложила ужасные кадры, как она держит в руках клочок своих волос. Их опубликовал портал StarHit.ru.

«Дико извиняюсь за нелицеприятные фото. Но я лысею! Это не просто волосопад, это облысение… Из меня просто каждый день вылазят волосы клоками сумасшедшими. И реально волос почти не осталось. Я в панике», — рассказала блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырежды мама София Стужук вышла замуж за иностранца.

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