Избранником звезды социальных сетей стал латыш Антон Левданский, от которого блогерша в начале марта родила дочь.

Блогерша София Стужук, которая в 2020 году потеряла мужа, снова вышла замуж. Ее возлюбленном стал латыш Антон Левданский, от которого звезда соцсетей в начале марта родила дочь. Церемония их бракосочетания прошла скромно и в узком кругу.

Два года назад в семье Стужук случилось горе — ее муж Дмитрий умер от коронавируса. Брюнетка осталась одна, с тремя детьми на руках: Оливией, Лолитой и старшим сыном Давидом. Вскоре женщина познакомилась с крипто-трейдером Антоном Левданским, от которого 7 марта она родила дочь Василису.

Антон Левданский в сентябре прошлого года сделал Софии предложение руки и сердца, такой романтический поступок последовал после радостного известия об ожидании ребенка. Местом для предложения «руки и сердца» стала площадка перед Эйфелевой башней в Париже.

Влюбленные укрепили свой союз официальным браком. Однако семья блогерши отказалась от свадебных атрибутов. Их церемония прошло скромно и буднично. София в обтягивающем платье из трикотажа держала младенца на руках, а Антон выбрал для регистрации черные брюки и темную рубашку. В окружении всего двух друзей они подставили подписи в свидетельствах и дали клятву жить в горе и в радости.

Блогерша снимала регистрацию на камеру и сразу же поделилась видео с подписчиками в Instagram*.

«Я ничего не понимала. Это сейчас нужно целоваться?» — поделилась эмоциями она.

Прежде 27-летняя девушка признавалась, что ей повезло с избранником. Она восхищалась характером, мудростью и всеми положительными качествами Антона.

«Самые сильные конфликты между нами были просто в формате немного эмоционального разговора, но без повышенных тонов, криков, грубостей и оскорблений. Мы действительно друг друг подходим», — писала Стужук.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер София Стужук рассказала о родах в бассейне.

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