Эпидемия ожирения: ученые установили неожиданную причину набора лишнего веса

Открытие удалось сделать благодаря опытам на саранче и обезьянах.

Организм человека отдает предпочтение потреблению белка, а всемирная эпидемия ожирения наблюдается из-за несоблюдения баланса по белкам, жирам и углеводам в современной высокотехнологичной пище. Это выяснили австралийские ученые, создатели концепции «белкового аппетита». Об этом пишет «РИА Новости».

В 1980-х биологи из Сиднейского университета Дэвид Раубенхаймер и Стивен Симпсон на основании экспериментов доказали гипотезу «белкового рычага».

Они провели опыт на саранче, обезьяне и на людях. При нехватке белка у подопытных сохранялось чувство голода, хотя в еде содержался достаточный уровень калорий. Так, исследователи установили, что организм настроен на определенную норму белков, поэтому человек продолжает есть до утоления «белкового голода», потребляя при этом массу ненужных жиров и углеводов.

В 2023 году Раубенхаймер и Симпсон вынесли очередной вердикт по питанию. По их мнению, современная пища — высококалорийная, при этом в ней недостаточно белка.

Данные анализа показали, что для компенсации дефицита белка нужно в среднем повысить калорийность питания на 13%. При этом особенно популярны на сегодняшний день не просто углеводы, а «белковые приманки» — продукты с мясным вкусом, например, чипсы, быстрозавариваемая лапша, крекеры и другой фастфуд. Такое питание нарушает выстроенный годами механизм пищевого поведения.

Отмечается, что главная причина сокращения уровня белка в продуктах — его относительно высокая цена по сравнению с жирами и углеводами. Для удешевления еды люди отказываются от белка, при этом увеличивают количество жиров, углеводов, а вкус усиливают с помощью сахара, соли, различных ароматизаторов.

По словам Симпсона, система наших аппетитов, которая формировалась в естественной среде, подверглась воздействию высоких технологий, ломающих нашу биологию. В идеале аппетиты должны работать на нас самих и на здоровье, а не на производителей.

Эксперты по питанию считают, что популярная в последнее время белковая диета — тоже не панацея, так как имеет ряд недостатков.

Как объясняет врач-нутрициолог Мария Меньшикова, слишком большой объем животного белка в рационе повышает холестерин в крови, увеличивает уровень весьма токсичного аммиака — продукта распада белка, что приводит к нарушению обмена веществ в целом. Низкобелковые диеты, в частности, веганство, вегетарианство, могут обернуться дефицитом многих нутриентов, что тоже не очень полезно.

Кроме того, длительный избыток белка может привести к таких проблемам со здоровьем, как появление камней в почках, подагра.

«Нужен сбалансированный рацион с изобилием клетчатки и небольшой долей жиров и углеводов. А „белковый рычаг“ — лишь одна из многих причин нарушения пищевого поведения», — отметила кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

Поэтому нет универсальной диеты. Питание должно быть сбалансированным, разнообразным и при этом индивидуально подходить конкретному человеку.

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