Белый дом предрек США хаос из-за плана спикера конгресса против шатдауна

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала проект закона по двухэтапному финансированию правительственных программ, автором которого выступил спикер палаты представителей США Майкл Джонсон.

Официальная резиденция президента США опубликовала заявление Жан-Пьер, в котором она назвала законопроект несерьезным. По словам пресс-секретаря Белого дома, он станет предвестником большого хаоса в стране. Она отметила, что ей жалко потраченного на изучение документа времени.

Жан-Пьер обратилась к республиканцам с призывом начать разрабатывать реальные методы предотвращения шатдауна.

Джонсон ранее презентовал проект двухэтапного закона, который нацелен на предотвращение шатдауна. Его инициатива предлагает разделить финансирование правительственных программ на два этапа.

Согласно документу, в срок до 19 января могут быть оплачены программы, связанные в транспортом, энергетикой и военным строительством, а в срок до 2 февраля — остальные. Проект не предусматривает для финансирования программ средства для Киева или Тель-Авива. Голосование по законопроекту должно состояться во вторник, 14 ноября.

Ранее в США был утвержден временный бюджет до 17 ноября. Американский лидер Джо Байден запросил конгресс дополнительные 106 миллиардов долларов на нужны Украины и Израиля. При этом у Соединенных Штатов есть свои нужны, в связи с чем запрос не получил в конгрессе поддержки в полной мере.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе предложили создать систему безопасности для РФ и Украины.