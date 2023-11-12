«Мирные переговоры»: в Европе предложили создать систему безопасности для РФ и Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Венгрия предложила РФ и Украине переговоры для создания системы безопасности

«Мирные переговоры»: в Европе предложили создать систему безопасности для РФ и Украины

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Тема:
Спецоперация

В Венгрии стороны конфликта призвали к немедленному и безоговорочному прекращению огня.

В Европе необходимо создать новую систему безопасности, которая будет отвечать как российским, так и украинским интересам, а также предоставит странам гарантии. С таким предложением выступил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер в ходе конгресса молодежной организации правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

По словам венгерского госсекретаря, Будапешт выступает за немедленное прекращение огня в зоне спецоперации. Страна считает, что конфликт должен быть завершен безоговорочно, а его сторонам следует готовиться сесть за стол переговоров с соответствующими соглашениями.

«Нам нужны мирные переговоры, а затем нам нужно создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для России», — приводит слова Менцера агентство ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее обратился к западным странам с призывом заключить соглашение с Москвой, которое установит будущую архитектуру безопасности в Европе. По его словам, к этому вопросу необходимо будет вернуться после окончания конфликта. При этом, отмечал он, не только страны ЕС и Россия должны принять участие в процессе, но и США.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Еврокомиссии отреагировали на встречу Орбана с Путиным.

Тема:
Спецоперация
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