Блондинка получила бешеную популярность после связи с самым популярным рэпером России. Почему Алена Шишкова так и не нашла личного счастья и что помешало ей построить карьеру?

В 2020 году рэпер Тимати расстался с новой пассией — моделью Анастасией Решетовой. Отношения музыканта с манекенщицей не продлились и несколько лет. Уже тогда в прессе поговаривали, что Решетовой вернулся закон бумеранга: в свое время Тимати предал другую избранницу — модель Алену Шишкову. Почему у обаятельной блондинки с колоритной внешностью так и не получилось построить счастливые отношения и почему карьера знаменитости пошла под откос?

Череда романов

Еще до отношений с Тимати Алена Шишкова не любила рассказывать о своих отношениях. Однако журналистам удалось выяснить, что до романа с рэпером перспективная блондинка выбирала себе в партнеры исключительно перспективных и талантливых мужчин. Первым избранником манекенщицы стал вратарь киевского «Динамо» Максим Коваль, с которым она познакомилась через Интернет. Отношения продлились недолго, но Шишковой еще долго припоминали связь со спортсменом, пишет StarHit.

Неофициальный брак с Тимати стал вторым по счету, в котором Шишкова какое-то время была счастлива. Впервые будущие влюбленные познакомились, когда затеяли работу над совместным проектом в 2012 году. Во время одной из модельных съемок Шишкова наотрез отказалась сниматься для рекламы нижнего белья полуобнаженной. Видимо, образ холодной и недоступной блондинки зацепил Юнусова, из-за чего тот и решился ухаживать за девушкой.

Бурный роман развивался стремительно: Алена узнала, что ждет ребенка, а в марте 2014-го подарила избраннику дочку Алису, но даже появление общего ребенка не побудило Тимати сделать возлюбленной предложения.

Последним известным публичным романом стали отношения Шишковой с вратарем московского «Динамо» Антоном Шуниным. Влюбленные публиковали совместные снимки, но официально отношения не подтверждали и расстались в том же году. В июле 2018-го стало известно о свадьбе Шунина и модели Victoria’s Secret Кати Григорьевой.

Третий — не лишний?

Камнем преткновения в красивых отношениях Тимати и Алены Шишковой стала Анастасия Решетова. На тот момент Юнусов уже окончательно принял решение, что жениться на матери своей дочери он не планирует, а появление новой красавицы только укрепило его в этой уверенности. Сама Решетова позже уверяла, что Тимати положил на нее глаз в момент, когда уже был одинок, но многочисленные свидетельства коллег указывают на обратное. Именно Решетову прочили в первые официальные жены для состоявшегося артиста, но и шатенка не смогла окончательно захомутать артиста. Девушка родила рэперу сына Ратмира, а в сентябре 2020-го Тимати намекнул на расставание. Позже он же принимал участие в съемках нашумевшего проекта по поиску второй половинки, а еще спустя время закрутил роман с моделью Валентиной Ивановой.

Новые удары судьбы

За судьбой Алены следят шесть миллионов подписчиков, среди которых есть и те, кто нещадно критикует модель. Поводов для обсуждений в биографии Шишковой было и остается масса. Только в последнее время манекенщица созналась: на фоне больших психологических проблем, трудностей в личной жизни и отсутствия постоянной работы она столкнулась с анорексией. В 2019 году Шишкова опубликовала ряд неоднозначных снимков, на которых прекрасно видно: за последнее время блондинка похудела практически вдвое. Понимая, какой риск ее состояние несет здоровью, модель обратилась к врачам.

Позже Шишкову подняли на смех за участие в шоу модного дома Philipp Plein. Пользователи сети отметили, что у Шишковой странный наряд, неровная походка и ужасное состояние волос.

«Это была обувь для подиума, у которой каблуки немного „ездили“, я „держала“ их стопами при ходьбе. И знаю, что очень круто прошла. А насчет волос? Я отращиваю свои волосы после многолетних издевательств окрашиваниями, наращиванием. И пока вы будете меня критиковать, моя прическа будет отрастать», — парировала модель.

Но и на этом скандалы и разборки с участием Шишковой не закончились. Звезду раз за разом разносили в пух и прах: сначала знаменитости досталось за участие в съемках шоу «Звезды в Африке», потом за изменившееся от косметических процедур лицо. После пережитого негативного опыта, Шишкова научилась держать себя в руках, а любые подробности личной жизни теперь тщательно скрывает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Шишкова сделала со своей внешностью.