Прямо в преддверии выборов: на Украине назвали желанного кандидата на пост Зеленского

Владимир Зеленский заменил на посту президента Незалежной Петра Порошенко. А кто на этот раз претендует на кресло первого лица Украины, кроме уже действующего политика?

Разногласия между нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом украинской армии Валерием Залужным достигли апогея. Теперь военачальник не только оспаривает решение первого лица страны, но и всерьез рассчитывает на возможное «повышение».

С соответствующим предложением к Залужному вступить в президентскую гонку вышел украинский генерал-майор Дмитрий Марченко. В эфире одного из местных каналов военачальник допустил, что главком вполне всерьез может рассчитывать занять новый пост, если сам посчитает нужным это сделать. По мнению Марченко, именно сейчас Украине нужен управленец «с амбициями Шарля де Голля».

Что касается самого Марченко, то вероятность претендовать на место Залужного он исключил, подчеркнув, что предпочел бы войти в его предвыборную команду как один из подчиненных.

Журналистка Янина Соколова, которая брала интервью у Марченко, также согласилась с его идеей и уже сама заявила, мол Украине нужен президент с военным опытом, а еще, по ее соображениям, новый президент избавил бы страну от коррупции и точно позаботился бы о завершении украинского конфликта.

Следующие выборы президента Украины состоятся 31 марта 2024 года. Главным кандидатом на победу в политической гонке все еще называется Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Владимир Зеленский устраняет помощников Залужного.