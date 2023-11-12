«Черная метка»: почему Зеленский устраняет помощников Залужного

Табурет в бункере может зашататься под Зеленским уже к выборам в США.

О том, что ситуация складывается не лучшим образом, отлично понимают и в самом украинском военном командовании. Откровенные интервью главкома ВСУ Залужного про тупик, на самом деле, сигнал о тревоги. И это ярко контрастирует с подходом политическим, тут как в басне про лебедя, рака и щуку, киевская элита пытается тянуть страну в разные стороны.

Владимир Зеленский продолжает настаивать, что наступление его войска продолжат, что есть некий план, конечно, секретный.

Последние опросы общественного мнения показывают резкое падение доверия к Зеленскому, его правительству и особенно к Верховной Раде. Армия и волонтеры по-прежнему пользуются поддержкой населения.

Так что для Зеленского и его команды, военные — это реальная политическая проблема: им верят, а ему все меньше. И если бы были выборы, то он бы не ушел на второй срок. Но Зеленский выборы отменяет со ссылкой на военное положение. Более того, опираясь на нового министра обороны, «своего человека», Зеленский начинает чистку рядов среди генералитета: кого уволили, а ближайший помощник генерала Залужного убит, при загадочных обстоятельствах.

А 8 ноября в Луганске в результате теракта был убит депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. Ответственность взяла на себя украинская разведка.

Если Киевский режим устраняет неугодных политиков и активистов в Донбассе и Новороссии, что мешает отработать «объекты» внутри собственной страны? Выясняла корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Пакеты с подарками, рядом использованный шприц и неразорвавшиеся гранаты. Взрывом одной из таких из подарка на день рождения убил в собственном доме Геннадия Частякова, не просто подчиненного, а «близкого друга и надежную опору» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Это очень хорошо проделанный теракт. Частяков — фигура, скажем так, раскрученная, и это самый близкий человек, который возле Залужного, он обладает сумасшедшей информацией, а сейчас вопрос выборов», — отметил первый вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Березовец.

«Черная метка» Залужному — перешептываются не только в украинских элитах, но и на Западе. Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен уверен: это чисто политическое убийство.

Частяков уже третий помощник Залужного, которого убрали свои же. 3 ноября отстранен командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко, 9 октября Зеленский отправил в отставку командующего Силами теробороны ВСУ Игоря Танцюру. Зеленский в это время заявляет, что не время менять коней, но это он про себя в первую очередь, про выборы, которые должны были пройти на Украине в следующем году.

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — заявил Зеленский.

Ведь именно Залужный стал набирать политический вес и на Украине, и — что особенно тревожно для Зеленского — за океаном. А вот от рейтинга Зеленского, который еще пару лет назад болтался на отметке в 20%, сейчас почти ничего не осталось.

«На Украине осталась примерно треть дееспособного населения. И эта треть она очень недовольна действующим президентом. В идеале за него могут проголосовать 3-4%», — комментирует ситуацию директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

И недовольство народа только растет: на улицах нападают на военкомов.

Как не кстати Зеленскому интервью Залужного изданию The Economist, где главком ВСУ рассказал и о провале контрнаступа, и о нехватке оружия у ВСУ. Как тут не обидеться.

«Противоречия внутри руководства украинского они, конечно, обострятся. То, что сейчас происходит на Украине, очень похоже с последними днями Рейха, когда уже генералитет пытался устранить Гитлера», — проводит историческую параллель ветеран спецподразделения «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

Зеленский понимает, что табурет в его бункере может зашататься и к президентским выборам в США.

«Зеленский торгуется с Госдепом. Байдену нужно сейчас перед выборами как-то всю эту ситуацию изобразить что он как-то решительно эту ситуацию изменил», — делает вывод политолог, историк Владислав Исаев.

И если еще недавно Штаты пытались изображать украинскую демократию и настаивали на выборах, то сейчас, посчитали рейтинги, прослезились… и уже и не против удержать комичного диктатора во власти…

«Насколько я понимаю, это соответствует их Конституции», — заявил с трибуны заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Все это напоминает если не предсмертную агонию, то приближенное к ней. Уже появились те, кто будет делить наследство умирающего. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с сыном Джорджа Сороса, якобы обсудить развитие инфраструктуры.

Сорос на Украине хозяйничал с первых дней независимости. Фонд внедрялся во властные структуры, формировал общественное мнение. Оба майдана это его прямая заслуга. Настало время жатвы.

«Долгое время Украину нагружали неподъемными долгами. За эти долги будут отнимать активы: самое ценное — это пахотные земли и территории, и оставшаяся, скажем так, инфраструктура. Есть признаки того, что уже Украину подвели к той черте. И сейчас идет инвентаризация», — отметил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Еще в мае Зеленский подписал соглашение с американской корпорацией BlackRock о создании фонда развития Украины, а фактически завершении тотальной распродажи основных активов украинского государства от чернозема до электросетей. Некогда богатейшая из советских республик переходит в собственность транснационального капитала. А пахотные земли Украины, которые американцы уже считают своими, используются под воинские захоронения. Фонд недоволен. Но Зеленский, по-видимому, всеми силами и методами будет пытаться остаться на посту распорядителя украинского имущества.