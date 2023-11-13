Машина выгорела дотла: дети погибли в жутком ДТП в Тверской области

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Пятеро человек погибли в аварии под Тверью, двое из жертв ДТП дети

Фото, видео: Telegram / МЧС Тверской области / mchs_tver_69; 5-tv.ru

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Кадры последствий аварии способны по-настоящему напугать.

Пять человек — в том числе двое детей — погибли в массовом ДТП в Тверской области. Авария произошла на трассе Москва-Рига. По предварительной информации, водитель иномарки при обгоне зацепил другую машину, выскочил на встречную полосу и столкнулся с фурой.

От удара легковушку смяло, после чего она загорелась. К приезду пожарных авто выгорело практически полностью. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте. Остальные участники ДТП не пострадали. По факту аварии Следственный комитет проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как девочка-подросток погибла в жутком ДТП в Чувашии. Трагедия буквально повторила сцену из фильма «Пункт назначения»: по трассе ехал трактор с прицепом, полным бревен, за ним следовал пассажирский автобус. Водитель общественного транспорта въехал в груженый прицеп, от удара бревна влетели в салон, пробив лобовое стекло.

В автобусе находилось три человека, среди них — 13-летняя девочка, которая умерла от полученных травм на месте ДТП.

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