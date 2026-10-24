Автобус с 42 детьми попал в массовое ДТП в Челябинской области

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 19 0

Авария произошла на участке трассы, где ведутся ремонтные работы.

Автобус с детьми попал в ДТП в Челябинской области

Фото: ВКонтакте/Управление Госавтоинспекции Челябинской области/ugibdd_174

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Рейсовый автобус, в котором находились 42 ребенка, попал в массовое ДТП в Челябинской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла днем на 59-м километре дороги Челябинск — Троицк. По предварительным данным, причиной ДТП стал маневр водителя пикапа Toyota. На участке, где шел ремонт и был запрещен обгон, он проехал на красный свет и столкнулся со встречным автомобилем Ford. От удара пикап отбросило на железобетонное ограждение, после чего он задел Volkswagen и автобус Hyundai.

«В салоне автобуса находились 42 ребенка в возрасте от 8 до 12 лет и двое сопровождающих. Дети организованно возвращались из Чебаркульского района в Красногорск», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.

В результате аварии никто не пострадал. Полицейские обеспечили безопасную пересадку детей из поврежденного транспорта и помогли передать их родителям.

«В настоящее время все несовершеннолетние находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются, по факту аварии организована проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП в Екатеринбурге, где пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате полученных травм водитель машины скончался.

В момент аварии в общественном транспорте находились школьники, возвращавшиеся с кулинарного квеста. Дети получили травмы, а трем девочкам даже потребовалась госпитализация.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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