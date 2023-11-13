«Будем работать»: Мантуров о развитии сотрудничества с ОАЭ

Отечественные образцы авиации пользуются спросом по всему миру.

На площадке Dubai Airshow корреспонденту «Известий» Николаю Иванову удалось поговорить с вице-премьером, который возглавляет нашу делегацию на выставке. В эксклюзивном интервью Денис Мантуров сообщил подробности переговоров с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов.

«Мы недавно получили, например, сертификат на Ми-171 А2, сейчас у нас представлена другая техника, которая здесь находится. Мы заинтересованы также в ее сертификации, но базовое соглашение, оно будет максимально комфортным для двух стран. Поэтому будем работать в этом направлении. Наши предприятия заинтересованы в создании здесь производств, в частности, индустриальной зоны KIZAD», — сказал чиновник.

Ранее 5-tv.ru писал, что авиасалон в Дубае считается одним из самых престижных в мире. К тому же — это просто гигантское авиашоу: 1400 участников, 95 стран, сотни самолетов, вертолетов, беспилотников — все здесь. Сюда везут все самое новое, продвинутое. Это — как гигантская ярмарка, сделки на миллиарды долларов заключают прямо здесь.