В Петербурге планируют поставить памятник Шаляпину: эскиз напугал горожан

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Жители Петербурга недовольны проектом нового памятника Шаляпину

Фото, видео: 5-tv.ru

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Хоть памятник Шаляпину еще не установлен, но его эскиз уже вызвал множество споров.

Жители Петербурга — в смешанных чувствах. Памятник Федору Шаляпину, который собираются установить в Северной столице, вызвал вопросы уже на стадии идеи. Победивший в конкурсе эскиз изображает легендарного оперного певца, мягко скажем, непропорционально сложенным.

Скульптор Евгений Ротанов с претензиями не согласен, его поддерживает и соавтор проекта, архитектор Иван Кожин. Он убежден, памятник Шаляпину стоит воспринимать как часть комплексного решения пространства Петербурга, где он и будет установлен.

«Такая фигура работы Ротанова со всех сторон очень пластична, и он поэтому хорошо воспринимается. И он смотрится красиво силуэтом, когда мы смотрим из парка в сторону Введенской улицы и со стороны Мюзик-холла», — заявляет соавтор памятника.

Сам монумент должен появиться в 2026 году в Александровском парке, рядом с Музыкальным театром имени Шаляпина.

Кстати, это не первая работа скульптора Евгения Ротанова, вызвавшая вопросы у петербуржцев. Ранее 5-tv.ru рассказывал о памятнике Александру Блоку в Петербурге, который стал камнем преткновения для горожан.

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