Памятник Александру Блоку в Петербурге стал камнем преткновения для горожан

Петербург пребывает в культурном шоке. Там открыли новый памятник Александру Блоку. И жители сразу окрестили его «дементором», как зловещих существ из фильмов о Гарри Поттере. Четыре метра нависающей бронзы. Скульптор теперь только и успевает оправдываться. Почему поэт на себя не похож, почему падает… Оказалось, и то, и другое — задумано. О страшной силе искусства — Максим Облендер.

Прохожие долго разглядывают памятник, пытаясь угадать в бронзе самого петербургского поэта. И выносят вердикт — «не похож».

«Я думаю, что хотя бы пропорции должны быть соблюдены. Но нам пожилым людям это не понять. Наверное, у них немножечко другие понятия о красоте», — делится жительница Петербурга.

Памятник вызвал бурные дискуссии «о прекрасном» еще до официального открытия. Сперва стоял, упакованный в целлофан, словно в смирительную рубашку. А когда скинул ее, загадок только прибавилось.

Но больше всего вопросов вызывает даже не лицо Александра Блока, а наклон скульптуры. Что хотел сказать автор? Он что, падает? А искусствоведы советуют перечитать поэму «Двенадцать».

«Блока идущего» окрестили в интернете Майклом Джексоном и Пизанской башней. Искусствовед Ольга Маркарян рассказывает о представительном худсовете, который принимал и утверждал эскиз. Образ не вызвал ни единого сомнения. Это не Блок, который писал стихи «о прекрасной даме» в 20-25. Это сорокалетний поэт, переживающий за судьбу России, как за свою.

«Здесь он не жил молодым. Здесь жил этот „трагический“ Блок. И второе то что касается скульптуры. У нас есть советская подготовка, что соцреалистический памятник должен быть похож на человека. Но еще Роден пытался идти в другую сторону. Образ человека — это гораздо выше портретности. У нас давно появилась фотография, если вы хотите получить удовольствие от внешности Блока», — утверждает руководитель инициативной группы по установке памятника Ольга Маркарян.

«Вообще не похож! Абсолютно не похож. Очень неудачный памятник», — противоречит ей голос пенсионера. Но непростого.

К разговору присоединяется Владимир Галактионов, его бабушка и Блок были соседями, она неоднократно бывала у поэта в гостях. 160 лет Галактионовы живут в этом доме. А сам мужчина 30 лет бился за установку памятника. Но не такого.

«Этот бюст установлен в самом музее-квартире Блока. Уже готовый. С него надо было слепок сделать и отлить, это бы было очень красиво», — уверен Владимир Галактионов.

Скульптор, заслуженный художник России Евгений Ротанов, еще со студенчества вынашивал в голове именно этот образ. В этом месте, у реки Пряжки, неподалеку от квартиры Блока поэт должен был предстать таким.

«Художник всегда ищет образ, свой образ. Не общий для всех, тогда это не художник, а непонятно что, ремесленник. Сказали, взял фотографию, слепил нос губы правильные», — уверен автор монумента.

Даже если памятник задуман для всех, в центре города. За городские три с лишним миллиона рублей. Правда в городе есть и другой Блок поменьше. Критики говорят, вот были же скульпторы — сделали, похоже. Но и того и другого Блока сотворил один человек.

В Северной столице уже демонтировали скульптуры, после возмущений горожан, тех же солдат со страшными лицами с музея прорыва блокады. О таких радикальных мерах речи не идет. Но создатели Блока к переменам готовы. Например, говорят, для удобства петербуржцев можно углубить памятную надпись, чтобы тем не пришлось гадать, кто же над ними навис.