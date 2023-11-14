Залужный позвонил в США и пожаловался на сложную ситуацию на фронте
Главком ВСУ Залужный доложил главе комитета начштабов США о сложностях на фронте
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
В переговорах военные обсудили новые меры поддержки и финансирования со стороны Запада.
О ситуации на передовой американским военным сообщил главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом он написал в Telegram-канале. В США Залужный отчитывался председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну.
«Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевский, Купянский и Марьинский направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная», — говорится в сообщении.
Залужный также добавил, что обстановку ВСУ контролируют и даже «продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях».
Несмотря на доклад об успехах украинской армии, Залужный все равно отдельно обсудил с американской стороной «насущные потребности», вопросы подготовки солдат и восстановления боеспособности подразделений.
«Черная метка»: почему Зеленский устраняет помощников Залужного
Этот разговор, в котором Залужный вновь косвенно подтвердил неудачи ВСУ, прошел на фоне громкого информационного скандала, который разразился между главкомом ВСУ и президентом Украины Владимиром Зеленским. Главнокомандующий украинской армией Залужный дал интервью британскому изданию, где признал провал так называемого контрнаступления и отметил, что ситуация для киевских боевиков на линии соприкосновения складывается все хуже и хуже. А после этого начались странные вещи: помощников офицера начали убирать одного за другим, а затем появились слухи об отстранении и самого Залужного с должности главкома ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Глава государства отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне спецоперации.
В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины с июня превысили 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. Украинской же стороне никаких успехов добиться не удалось.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как своим решением Зеленский дал пощечину Залужному.
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