Новое применение: в Петербурге дроны будут искать нарушения земельного кодекса
В Петербурге дроны будут искать нарушения земельного кодекса
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Беспилотники будут применять для поиска нелегальных построек.
В Петербурге беспилотникам нашли новое применение - спомощью дронов будут искать самовольные постройки и фиксировать неправомерное использование земельных участков. Авторы идеи отмечают, что штрафовать по камерам с дронов не будут.
Собственников земли будут лишь уведомлять о том, что они нарушают правила ее использования. Предполагается, что дроны для земельного надзора в Петербурге начнут использовать уже в следующем году.
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