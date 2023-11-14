Новое применение: в Петербурге дроны будут искать нарушения земельного кодекса

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В Петербурге дроны будут искать нарушения земельного кодекса

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Беспилотники будут применять для поиска нелегальных построек.

В Петербурге беспилотникам нашли новое применение - спомощью дронов будут искать самовольные постройки и фиксировать неправомерное использование земельных участков. Авторы идеи отмечают, что штрафовать по камерам с дронов не будут.

Собственников земли будут лишь уведомлять о том, что они нарушают правила ее использования. Предполагается, что дроны для земельного надзора в Петербурге начнут использовать уже в следующем году.

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Новое применение: в Петербурге дроны будут искать нарушения земельного кодекса

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