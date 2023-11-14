От тюрьмы и сумы: семь звезд, отбывавших наказание в местах лишения свободы
Актер Марк Уолберг 45 дней отсидел в тюрьме
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Steve Vas
Закон имеет равную силу для всех без исключения, несмотря на медийность и популярность.
Не зря существует пословица «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». Среди звезд можно встретить тех, кто в прошлом отбывал реальные наказания за содеянные проступки, находясь в тюремном заключении. Их пример говорит о том, что закон имеет равную силу для всех без исключения, несмотря на медийность и популярность.
Многие из знаменитостей сожалеют о своем неприятном прошлом и не любят вспоминать о времени, проведенном за решеткой.
Марк Уолберг
Марк Уолберг.
Свои преступления Марк Уолберг совершил в подростковом возрасте. Как утверждает сам актер, у него было более 20 приводов в полицию за различные проступки. Когда парню было 15 лет, суд его обвинил в издевательстве над несколькими неграми. В 16 лет Марк получил два года лишения свободы за ограбление аптеки и нападение на вьетнамцев. У одного из пострадавших начались после этого случая проблемы со здоровьем. Все эти преступления подросток совершил под действием наркотических средств.
Марк Уолберг просидел в тюрьме всего лишь 45 дней и досрочно был освобожден в связи с юным возрастом. Однако через несколько лет актер попал в поле зрения полиции из-за нападения на соседа, которого он избил и сломал ему челюсть.
Вскоре он устроил драку на одной из вечеринок у Мадонны. Актер понимает, что своими действиями он заслужил клетку. Находясь в тюрьме, Марк Уолберг понял, что это не то, о чем он мечтал.
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший.
Карьерный взлет звезды Голливуда Роберта Дауни-младшего вскружил ему голову. Он начал вести богемный образ жизни, пристрастился к наркотическим веществам и алкоголю. Кроме этого у актера выявили наркотики в доме, поэтому суд приговорил его к трем годам условного срока. При этом актеру было назначено лечение от наркозависимости в принудительном порядке. Однажды Роберт не пришел на один из тестов на содержание наркотиков в организме. За это суд отправил его в тюрьму на шесть месяцев.
Следующее правонарушение Дауни-младший совершил, не придя на комиссию после окончания его условного срока. Теперь он получил реальный срок — три года тюремного заключения. Однако за хорошее поведение он был освобожден досрочно. Актер надеется, что об этом факте в его биографии вряд ли кто вспомнит в Голливуде.
Майк Тайсон
Майк Тайсон.
В начале 1990-х известному спортсмену Майку Тайсону суд вынес обвинение в изнасиловании «Мисс Черная Америка». Девушке было 18 лет. Тайсона приговорили к шести годам лишения свободы.
Однако в уголовном деле наблюдается очень много противоречивых моментов. Все указывало на то, что отношения спортсмена и девушки были обоюдными. Однако суд не принял это во внимание и Тайсон был осужден. Из шести указанных лет он провел в тюрьме три года. После освобождения спортсмен принял ислам.
Тупак Шакур
Тупак Шакур.
Рэпера Тупака Шакура также, как и Майка Тайсона приговорили к тюремному заключению по обвинению в изнасиловании. Жертвой стала 19-летняя американка Аянна Джексон. Девушка утверждала, что Тупак вместе со своими друзьями надругался над ней в номере отеля.
Музыкант отрицал факт изнасилования, но суд приговорил Тупака к тюремному заключению. Буквально за день до вынесения приговора на рэпера было совершено нападение. В него стреляли. В результате Шакур получил пять огнестрельных ранений.
Через 9 месяцев отбывания наказания музыканта освободили под залог. Однако через год после выхода из тюрьмы Тупак Шакур был застрелен неизвестными.
Томми Ли
Томми Ли.
Известный музыкант Томми Ли был обожаем фанатками, увлекался наркотиками и был завсегдатаем элитных ночных клубов Лос-Анджелеса. Там он познакомился с известной актрисой Памелой Андерсон. Через шесть недель знакомства пара связала себя узами брака.
Однако бурные семейные страсти звездной пары часто перерастали в ссоры. Во время одного из таких инцидентов Томми Ли поднял руку на жену. Памела вызвала полицию, которая вывела парня из семейного особняка в наручниках.
Как утверждали сотрудники прокуратуры, У Памелы Андерсон были синяки по всему телу. Вскоре актриса подала заявление на развод с Томми Ли, который даже не отрицал факт применения к жене физической силы. Суд приговорил музыканта к шести месяцам лишения свободы и 200 часам общественных работ. Кроме этого, он был обязан внести пожертвование в размере 6200 долларов в приют для пострадавших от насилия женщин.
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс.
В отличие от других знаменитостей, Уэсли Снайпс отбывал наказание за неуплату налогов. За десять лет его долг перед государством составил около 15 миллионов долларов.
Суд приговорил актера к трем годам лишения свободы — максимальному сроку по статье за сокрытие налогов. Звезда вампирской трилогии «Блэйда» отбывал наказание в тюрьме, которая находится в Пенсильвании.
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо.
Самым серьезным по длительности отбывания срока за преступления оказался актер Дэнни Трехо. Звезда фильма «Мачете» попал в тюрьму еще в молодости, отсидев в общей сложности 11 лет. Будучи подростком, Дэнни пристрастился к нарковеществам и попал под дурное влияние дяди, с которым он совершил серию преступлений.
Пребывая в тюрьме, Дэнни Трехо прошел программу по наркореабилитации, после которой он навсегда избавился от нарокзависимости. Тут же он стал чемпионом Пенсильвании по боксу в своей категории.
Трехо мечтал стать боксером, но однажды его приятель по обществу анонимных наркоманов предложил сыграть заключенного в фильме-боевике «Поезд-беглец». Сценарий киноленты написал поклонник Дэнни с прошлых боксерских поединков — Эдвард Банкер. Вскоре Трехо стали приглашать на различные роли в кино. Кроме этого, актер помогал своим коллегам в наркореабилитации и проводил беседы в учебных заведениях о вреде употребления наркотических веществ.
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