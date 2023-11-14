Госдума приняла: в России увеличат пенсии неработающим пенсионерам и военным

В начале 2024 года выплаты по старости в России вырастут на 7,5%. Какие еще будут изменения?

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2024 года. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении.

Таким образом, стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133 рублей и пять копеек, а размер фиксированной выплаты — 8 134 рублей 88 копеек.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, пенсии вырастут у 32 миллионов россиян. Для этого в проект федерального бюджета страны уже были заложены 234 миллиарда рублей.

Также нижняя палата приняла во втором и третьем чтении проект закона об увеличении военных пенсий. Повышение для военных, а также приравненных к ним лиц составит 4,5% и произойдет с 1 октября 2024 года. Это решение положительно скажется на размере выплат 2,7 миллиона граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что изменилось в жизни россиян с 1 ноября 2023 года.