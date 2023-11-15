Неурожай и война в секторе Газа: подешевеют ли мандарины в России к Новому году?

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

В России к Новому году подешевеют мандарины за счет увеличения поставок

Неурожай и война в секторе Газа: подешевеют ли мандарины в России к Новому году?

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Останутся ли россияне без любимого новогоднего фрукта?

Всего полтора месяца осталось до Нового года, а значит — пора прицениться к ставшим традиционными праздничными фруктами мандаринам. В прошлом году их стоимость заметно подросла, и именно поэтому журналисты издания aif.ru решили узнать у экспертов, стоит ли ожидать роста цен на мандарины и к этому Новому году.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев уверен: в 2023 году избежать дефицита мандаринов к Новому году в России удастся. Более того, поставщики при разумной политике смогут стабилизировать и даже снизить цены по сравнению с прошлым годом. Это возможно благодаря увеличению поставок из Турции, Марокко, ЮАР и Туниса.

«Россия получает мандарины из Турции (ее доля в импорте — около 50%), Марокко, Туниса, Египта, ЮАР, Китая и других стран. Все страны-поставщики при необходимости могут наращивать поставки, что стабилизирует предложение и цены в предновогодний период», — отметил Караваев.

Специалист объяснил, что на цены влияют два основных фактора — урожай и логистика. Но другие эксперты перечисляют и другие причины для роста цен, которые тоже влияют на стоимость мандаринов.

По данным Росстата, на конец октября 2023 года средняя цена мандаринов в России составляла около 200 рублей за килограмм. Профессор Департамента Международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев назвал причиной роста цен изменение курса рубля к доллару.

«В Абхазии в этом году могут собрать мандаринов на 20 тысяч тонн меньше. В Азербайджане также ожидают снижение урожайности», — рассказал Лебедев.

Профессор ожидает снижения поставок мандаринов из Турции в Россию из-за удорожания логистики и войны в секторе Газа.

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