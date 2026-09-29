Погреб, температура и соседи: как правильно хранить картофель зимой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

После сбора урожая качество клубней во многом зависит от условий, в которых они будут находиться ближайшие месяцы.

Как правильно хранить картофель зимой

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Диетолог Русакова: картофель нужно хранить в темном и сухом месте

После сбора урожая важно правильно сохранить картофель до весны. Главные признаки испорченного продукта — гниль и зеленый цвет клубней. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала URA.RU, как хранить картофель и избежать отравления.

Лучшее место для длительного хранения — темный, сухой и хорошо проветриваемый погреб или подвал. Оптимальная температура там должна составлять плюс два-четыре градуса, а влажность — 80–90%. В таких условиях поздние сорта могут сохраняться до десяти месяцев.

Картофель не стоит мыть перед закладкой на хранение: вода смывает естественный защитный слой кожуры и ускоряет развитие бактерий и грибков. Лучше аккуратно очистить клубни от земли и убрать только полностью сухой урожай.

Если картофель хранится дома, его нужно держать в темном ящике вдали от источников тепла. Также эксперт советует не размещать его рядом с луком, яблоками и бананами — такое соседство может ускорить прорастание.

Сладкий вкус картофеля появляется при нарушении температурного режима: крахмал начинает превращаться в сахара. А зеленый оттенок говорит о накоплении соланина — токсичного вещества, которое не разрушается при варке, жарке или запекании.

«Употреблять такой картофель нельзя, даже если у него небольшие участки зеленого цвета. Воду, в которой отваривали такой картофель, также опасно использовать», — уточнила врач.

Симптомами отравления соланином могут быть тошнота, рвота, боли в животе и горечь во рту. При появлении таких признаков необходимо обратиться за медицинской помощью.

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