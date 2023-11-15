Россиянин уехал с женой-украинкой в США, бросив пожилую мать без денег в Мексике

Родственники оставили больную пенсионерку у дверей консульства, а сами сбежали по программе для граждан Украины.

Сотрудники консульства РФ в Мехико при содействии соотечественников отправили 73-летнюю Валентину Котову, которую родственники сначала привезли в Мексику, а потом уехали в США без нее. Об этом рассказал консул Александр Иващенко, призвав помочь женщине.

«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», — приводит его слова РИА Новости.

Котова вместе с сыном и его женой-украинкой продала свое имущество и переехала в Мексику в 2022 году. Ее родственники планировали нелегально пересечь границу и попасть в США, но эту попытку пресекла миграционная служба, поэтому семье пришлось остаться. Позднее сын Котовой уехал вместе с женой по программе для украинских беженцев. При этом мать он оставил без денег с вещами у дверей консульства РФ.

Иващенко рассказал, что Котова не может ходить из-за болей в спине, она передвигается в коляске, а также у женщины есть проблемы с высоким давлением. Однако в России у пенсионерки нет родственников, нет жилья, а сын отказывается помогать матери. Иващенко предположил, что, вероятно, смогут поучаствовать в решении проблем женщины какие-либо организации, узнавшие о ее ситуации через СМИ.

Рейс Котовой из Дубая ЕК129 уже прибыл в Домодедово 15 ноября в 08:19. Она хочет поехать в Воронеж и снять там комнату, но состояние здоровья женщины и отсутствие документов для получения в Москве медпомощи вызывают опасения, подчеркнул Иващенко.

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