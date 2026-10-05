Сотрудники ФСБ задержали двух украинских агентов в Перми и Белгородской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Они передавали сотрудникам СБУ сведения об объектах оборонно-промышленного и топливо-энергетических комплексах.

ФСБ задержала двух украинских агентов в Перми и Белгороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов украинских спецслужб в Перми и Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, задержанные собирали сведения об объектах оборонно-промышленного и топливо-энергетических комплексах в Перми и городе Старый Оскол в Белгородской области для свершения в дальнейшем диверсионных актов.

Задержанным 20 лет и 24 года. С кураторами молодые люди связывались, используя мессенджер Telegram. За успешное выполнение заданий сотрудники украинских спецслужб обещали россиянам денежное вознаграждение, а также выезд в Европу.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение по статьям о приготовлении к террористическому акту, диверсии и незаконном приобретении взрывных устройств.

Ранее пресс-служба ФСБ России сообщила о задержании украинского агента в Крыму. Мужчина активно следил за украинскими новостями. В какой-то момент он добровольно написал администратору одной из групп, после чего завязалось общение. В итоге задержанный стал выполнять задания сотрудников СБУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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