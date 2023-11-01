Обещанного девять лет ждут: почему дольщики в Ленинградской области не могут заехать в свои квартиры

Скитаться по съемным, признаются люди, больше нет ни сил, ни желания.

Самое время задуматься о льготной ипотеке дольщикам из Всеволожска в Ленинградской области. Люди безуспешно пытаются попасть в свои новые квартиры, въехать в которые должны были еще восемь-девять лет назад.

Однако сначала некрасиво повел себя застройщик, обманув со сроками сдачи домов. Объекты передали чиновникам, но заветные квадратные метры так и не стали ближе их владельцам — в деталях истории разбиралась корреспондент «Известий» Екатерина Моран.

Скитаться по съемным, признаются люди, больше нет ни сил, ни желания. Они пытаются попасть на территорию, но охрана не пропускает — можно обратить внимание на паспорт проекта.

По новым срокам написано, что окончание работ — второй квартал 2023 года. Но, как мы видим, воз и ныне там.

Дольщице ЖК «Рябиновый сад» Людмиле Мельниковой остается лишь прогуливаться с внучкой вдоль забора так и недостроенного дома. Говорит, купила объект в этом ЖК в 2015 — представить не могла, сколько нервов отнимет это приобретение.

«Мы покупали однокомнатную, я думала, может, сын там будет жить. Уже и сын женился, и внучка родилась, она сейчас в первый класс пошла. Похоже, у меня скоро правнуки будут, а квартира все не сдана. Смех смехом, но это серьезно. Это больно и обидно», — говорит она.

Больно и обидно не только Людмиле Мельниковой — заложниками ситуации стали еще тысяча дольщиков. Дольщица того же ЖК Ольга Миничева рассчитывала переехать в новый дом в Ленинградской области вместе с детьми, когда они только родились, в 2015 году.

«Наших родителей обманули, мы теперь живем в маленькой квартире, причем не в нашей, а в бабушкиной», — рассказал сын Ольги Миничевой Кирилл.

«Всегда у нас говорят, что права детей защищаются, но это просто вранье. Сейчас я уже думаю о том, чтобы отдать государству эти 450 тысяч, либо выделить в другой детям доли, потому что я хочу уже избавиться от этой квартиры, жить я в ней не хочу. Смотря на этот дом, никаких приятных ощущения я от него не получаю», — жалуется Ольга Миничева.

Строительство шести восьмиэтажных корпусов началось в 2016 году. Однако вовремя сдать объект не получилось и в 2020 году Арбитражный суд передал многострадальный жилой комплекс Фонду развития территорий Ленинградской области для достройки — на нее было выделено три года.

«У нас нет части окон, витражей, в домах нет тепловых пунктов обогрева. Не везде есть батареи, не во всех дома сделаны стяжки. На самом деле, Фонд Ленинградской области не дает нам информацию, на каком этапе и какой процент выполнения работ. Мы не понимаем», — описала безрадостную ситуацию дольщица ЖК «Рябиновый сад» Зульфия Хуснулина.

Мы обратились за разъяснениями в Фонд развития территорий. И вот какой пришел ответ.

«Вопросы, связанные с текущим состоянием и степенью строительной готовности объекта, относятся к компетенциям застройщика. Граждане могут обратиться в региональный фонд для получения ответов на свои вопросы», — говорится в документе.

Также, по словам местных жителей, со дня передачи жилого комплекса и по сей день не заключены договоры на водоснабжение и водоотведение. В сезон дождей и сырости это грозит пагубно сказаться на недостроенных корпусах.

Известно, что жилой комплекс находится под наблюдением прокуратуры и Следственного комитета Ленинградской области. Хочется верить, что до конца года дольщики получат свои ключи и смогут справить новоселье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новую схему обмана дольщиков выявили в регионах.