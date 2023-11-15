В США рассказали о последствиях удара по шахтам с ядерным оружием

Сколько боеголовок потребуется для поражения одной шахтной пусковой установки?

Почти полностью (90%) будет уничтожено население Соединенных Штатов в результате удара по американским шахтам с ядерным оружем. Об этом рассказал ученый Принстонского университета Себастьян Филипп в статье для Scientific American.

«Согласно моим моделям, целенаправленная ядерная атака по американским шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожила бы все живое в прилегающих регионах», — предупредил он.

Для уничтожения шахтной пусковой установки должны рядом взорваться одна или две ядерные боеголовки. Причем опасность представляют не только воздействия от ударных волн и гигантского огненного шара, а также радиоактивная пыль.

Как объяснил Филипп, большая изменчивость направлений ветра подвергнет риску смертельных осадков все население сопредельных штатов и наиболее густонаселенных районов Канады, а также северных регионов Мексики. Ученый предполагает, что пострадает в общей сложности более 300 миллионов человек.

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