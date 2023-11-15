Попытка номер пять: что известно о бывших мужьях и бурной личной жизни Лолиты

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Рита Миронова
Рита Миронова 26 0

Лолита Милявская была замужем пять раз и родила одного ребенка

Попытка номер пять: что известно о бывших мужьях и бурной личной жизни Лолиты

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица наслаждается статусом свободной женщины, однако за плечами у нее пять разводов. Почему обзавестись прочной семьей ей так и не удалось?

Певица Лолита Милявская, несмотря на множество браков, так пока и не сумела обрести женское счастье. О том, как складывалась ее бурная личная жизнь, рассказывает издание dni.ru.

Звезда была замужем пять раз — первого супруга она нашла еще во время учебы, им стал однокурсник Александр Беляев. Однако вскоре Лолита осознала ошибку и развелась с ним.

Второй брак с Виталием Милявским, по признанию певицы, был фиктивным. Ей нужен был штамп в паспорте ради прописки. Кроме того, этот брак подарил артистке фамилию, с которой она прославилась.

Третьим избранником стал Александр Цекало. Их отношения продлились 12 лет: познакомившись в 1980-х, эти двое сначала стали работать вместе, а затем влюбились друг в друга.

Четвертым мужем Милявской стал бизнесмен Александр Зарубин, пятым — фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Последний смог задержаться в жизни Лолиты дольше, чем предыдущий, но и этот союз в итоге рухнул.

Сейчас Лолита не замужем, однако не забывает о женских радостях и, как сама признается, часто проводит время с молодыми любовниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лолита прервет долгое воздержание от алкоголя.

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