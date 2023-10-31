«Рассчитываю быть в состоянии трупа»: почему Лолита прервет долгое воздержание от алкоголя

Певица Лолита вовсю готовится к своему 60-летию. Как она планирует отпраздновать юбилей, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лолита откровенно рассказала о любви к спиртному. В какие опасные ситуации артистка попадала в нетрезвом состоянии? Из-за чего ей пришлось бросить пить? Почему московская квартира звезды превратилась в склад элитного алкоголя? И когда она планирует опустошить свои запасы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я заснула от усталости, потому что это было после концерта. Я проснулась утром, и мой гример Инна мне говорит, я пришла на концерт, она говорит: „У тебя синяк на лбу. Давай замажем“. Я говорю: „Я головой не стукалась, хотя, может, от усталости“», — рассказала Милявская.

59-летняя Лолита жалуется на переутомление. Она вся в заботах и делах. Артистка активно гастролирует, участвует в съемках и готовится к своему юбилейному концерту. Он уже и забыла, когда в последний раз уделяла внимание домашним делам.

«Реально, когда между делом приезжаешь домой, когда ты поднимаешь глаза, видишь трещины на стеклах и думаешь: твою мать, тебе некогда этим заниматься. Ты этим занимался уже столько. Я не могу столько сил тратить на домашнее хозяйство», — призналась Лолита.

Вечно занятой артистке некогда даже обновить гардероб. Она призналась: в последнее время носит то, что первым попадется под руку.

«У меня нет свободного времени, чтобы долго открывать шкаф: „А, чистая. Это постиранная? О, это потом пахнет. Так, это в химчистку“. Все. И пошла. Поправилась? Нет, это не надену. Не поправилась? Надела. Все», — рассказала артистка.

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Лолита с трудом выдерживает такой бешеный ритм. Недостаток отдыха и сна сказались на ее здоровье. Она практически не спит, у нее сел голос.

«Мне нужно чистое горло. Сейчас, видите, сиплое. Потому что это усталость. Поспишь больше — горло не сипит», — поделилась звезда.

Накануне юбилейного концерта певица планирует взять несколько дней выходных, отключить телефон и хорошенько выспаться. Говорит, что это единственный способ восстановить силы. Лолита не скрывает: раньше, чтобы снять стресс, она употребляла спиртное.

«Не то, что я противник. Я не противник, вы должны понимать. Просто у тебя наступает момент, когда такая степень усталости. Если ты себе позволишь что-то, наутро тебе просто плохо», — объяснила артистка.

Певица вспоминает: раньше она запросто могла выйти на сцену нетрезвой или сесть за руль.

«Конечно, конечно. Вы ж знаете мою репутацию. Я и без полиции… Даже когда было что-то, знаете, меня ловили. Это 2000-е. Тогда еще можно было. Мне предлагали: „Давайте мы вас сопроводим, довезем“. Было понятно, что я… У меня стекла запотевали. Это такой рок-н-ролл», — вспомнила Лолита.

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В 2019 году артистка впервые публично призналась в зависимостях. Она рассказала, что после развода с шоуменом Александром Цекало погрузилась в депрессию. Справиться с ней она пыталась с помощью алкоголя и запрещенных веществ. В итоге загремела в психиатрическую клинику.

«Тогда я два месяца пролежала на больничной койке. Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась», — заверила Милявская.

«Лолита — на самом деле очень сильная женщина. Она сама говорила, что пробовала запрещенные вещества. Но у нее хватило мозгов и, главное, силы воли остановиться. Она поняла, что если она сейчас не скажет себе стоп, то дальше будет труба, понимаете? И она решила, что у меня есть дочь, у меня есть мама. Я должна обеспечивать их, я должна обеспечивать себя. Если я это продолжу делать, то в кого я превращусь?» — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Затем было тяжелое расставание с пятым мужем — тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Молодой супруг изменил ей с другой женщиной. На фоне стресса Лолита сильно поправилась, из-за чего подверглась критике. Певица пыталась забыть о всех проблемах проверенным способом — алкоголем.

«Слушайте, у меня были бывшие, с кем я прекрасно общалась. А есть, с кем на одном гектаре ни он, ни я. Поэтому это совершенно обоюдно», — подчеркнула звезда.

Лолита смогла взять себя в руки. После развода она похудела на 20 килограммов под наблюдением специалистов. Сделала пластику век и подбородка. Звезда хвалится: она уже много лет не пьет.

«Мне очень много дарят спиртного зрители, но я его не пью. А там коньяки, джины, виски», — поделилась Лолита.

Артистка призналась, что планирует опустошить свои запасы после юбилейного концерта. Вместе с командой Лолита будет отрываться до утра.

«Мы будем по-студенчески. То есть это артистический буфет, в котором все будет черти как. Еще даже не знаю, что из еды. Мало я не умею, поэтому решила, что дам я сильно газу только после окончания съемки концерта. Когда скажут: „Все снято, все здорово“. И честно: рассчитываю на следующий день быть в состоянии трупа. Вот это будет отдушина», — заявила исполнительница.

«Раз в жизни, в 60 лет, она себе может позволить отдохнуть и оторваться», — уверен светский журналист Феликс Грозданов.

Звезда уверяет: это будет разовая акция. После которой она снова вернется в строй и продолжит радовать поклонников своим творчеством.