«Серьезные меры государства»: доллару предрекли печальную судьбу

Решения российских властей больно ударили по спекулянтам, но как они отразятся на мировых валютах?

Курс доллара 15 ноября упал ниже 90 рублей впервые с конца июля. Снижение стоимости американской валюты по отношению к российской будет только продолжаться, заявил 5-tv.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Эксперт отметил, что данные торгов свидетельствуют об укреплении рубля по отношению к ведущим мировым валютам — доллару и евро. По его мнению, рубль в целом был сильно недооценен.

«Российский рубль вполне может продолжить укрепление, учитывая, что государство приняло серьезные меры по, скажем так, противодействию спекулянтам, которые играли против российского рубля», — прокомментировал Чирков.

Речь идет про введение обязательной продажи валютной выручки для компаний, которые имеют высокую экспортную прибыль, а также повышение ключевой ставки до 15%. Деньги стали дороже, отметил доцент, и рубль в итоге стабилизировался.

«Укрепление, которое мы видим сейчас, это на самом деле направление к фундаментально обоснованному курсу российского рубля, который должен быть, безусловно, гораздо крепче даже, чем те уровни, которые мы видим сегодня на Московской бирже», — добавил он.

Эксперт отметил, что делать прогнозы по курсу доллара сложно, однако стоимость американской валюты еще опустится ниже сегодняшних отметок.

«Я думаю, что такая ближайшая реальная цель — это может быть около 80 рублей за доллар», — сказал он и добавил, что это займет какое-то время.

Среди прочих факторов, влияющих на укрепление рубля, Чирков назвал психологический удар по разочарованным спекулянтам, которые утратят веру в возможности доллара и евро.

«Всем становится очевиден настрой государства на борьбу с инфляцией, на то, чтобы не допустить снижения покупательной способности рубля, он очень серьезный. И вот это понимание участников рынка, наверное, будет основным фактором, который стабилизирует сам рубль и способствует его укреплению даже», — заключил он.

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