Еврокомиссия ожидает рост ВВП России на 2% в 2024 году

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Вечной прогнозировалось снижение на 0,9%.

Еврокомиссия ожидает рост ВВП России на 2% в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в текущем году, ожидает рост на 2% вместо снижения на 0,9%, которое прогнозировалось весной.

Как следует из осеннего экономического прогноза, в следующем году ожидается рост на 1,6%, хотя до этого прогнозировали 1,3%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года составит 2,8-3%, в то время как в Европе ожидается экономический спад. До этого российский лидер говорил о том, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля.

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