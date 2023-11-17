Может ли искусственный мех заменить натуральный?

Глеб Косовский, директор НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. А. Афанасьева, считает, что защитить от переохлаждения в регионах с экстремально низкими температурами может только натуральный мех.

«Синтетическое волокно очень плохо задерживает влагу внутри себя. Теперь, минус 30 температура на улице, ребенок побежал, буквально за 2-3 минуты он весь мокрый, вся одежда мокрая. Он остановился. Он тут же промерз и заболел от переохлаждения, –рассуждает Косовский. — Обязательно туда входят очень многие вредные вещества: и фенолы, и альдегиды, и смолы летучие. Ведь об этом никто не говорит».

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Эксперт поясняет, что подобные вещества могут вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, они наносят вред окружающей среде.

«Некоторые искусственные волокна, которые, в частности, используют для искусственного меха, разлагаются на протяжении до 500 лет», — объясняет специалист.