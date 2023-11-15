Генпрокуратура России добилась изменения 20 правил Wildberries

Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries. По итогам надзорных мероприятий маркетплейс изменил порядка 20 своих внутренних правил, пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Изменения затронули положения, регулирующие куплю-продажу. Теперь покупатель не обязан проверять качество товара при его получении, а дата возврата неподходящего или некачественного продукта будет определяться моментом отказа от него. Срок рассмотрения претензии о замене был сокращен, а любые, даже технически сложные устройства, будут безоговорочно приняты в случае отказа.

Компенсация за возврат на склад будет взиматься в исключительных случаях. Среди них: низкий процент выкупа, длительность транспортировки, а также некоторые особенности товаров (крупные габариты, хрупкость, невостребованность и частая подмена на пунктах выдачи). При этом о сумме возможной компенсации покупатель должен быть проинформирован еще на этапе оформления заказа.

Также компания больше не сможет без согласия потребителя изменить срок доставки. А вот покупатели смогут самостоятельно отменять заказ через личный кабинет, но эта функция пока работает лишь в тестовом режиме.

Генпрокуратура продолжит следить за соблюдением прав потребителей в сфере интренет-торговли.

Генпрокурор Игорь Краснов ранее дал поручение инициировать проверку торговой интернет-площадки после введения магазином комиссии за оплату покупок картами Visa и Mastercard, а также списания денег за возврат товаров.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Wildberries сделал платную доставку.