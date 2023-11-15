Генпрокуратура России добилась изменения 20 правил Wildberries

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Какие результаты принесла проверка маркетплейса?

Генпрокуратура России добилась изменения 20 правил Wildberries

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries. По итогам надзорных мероприятий маркетплейс изменил порядка 20 своих внутренних правил, пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Изменения затронули положения, регулирующие куплю-продажу. Теперь покупатель не обязан проверять качество товара при его получении, а дата возврата неподходящего или некачественного продукта будет определяться моментом отказа от него. Срок рассмотрения претензии о замене был сокращен, а любые, даже технически сложные устройства, будут безоговорочно приняты в случае отказа.

Компенсация за возврат на склад будет взиматься в исключительных случаях. Среди них: низкий процент выкупа, длительность транспортировки, а также некоторые особенности товаров (крупные габариты, хрупкость, невостребованность и частая подмена на пунктах выдачи). При этом о сумме возможной компенсации покупатель должен быть проинформирован еще на этапе оформления заказа.

Также компания больше не сможет без согласия потребителя изменить срок доставки. А вот покупатели смогут самостоятельно отменять заказ через личный кабинет, но эта функция пока работает лишь в тестовом режиме.

Генпрокуратура продолжит следить за соблюдением прав потребителей в сфере интренет-торговли.

Генпрокурор Игорь Краснов ранее дал поручение инициировать проверку торговой интернет-площадки после введения магазином комиссии за оплату покупок картами Visa и Mastercard, а также списания денег за возврат товаров.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Wildberries сделал платную доставку.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.26
-0.86 97.78
-0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:29
«Будем честны»: в Польше раскрыли реальное положение дел в украинской армии
19:13
Генпрокуратура России добилась изменения 20 правил Wildberries
19:02
Маршрут построен: где пройдет ралли «Шелковый путь»
18:57
«Актеришка возомнил себя Наполеоном»: артист Михайлов жестко высказался о Зеленском
18:41
На десять лет: почему Петербург сделали кулинарной столицей России
18:31
Фейковый аудит и хамство: почему Молдавия обвиняет в своих долгах «Газпром»

Сейчас читают

Пять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты
Дарью Трепову* доставили в военный суд на первое слушание по делу о теракте
Украинский спортсмен-рыбак решил не возвращаться домой после соревнований в Италии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд