Испортите стиральную машину: какие вещи строго запрещено стирать вместе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Издание Utro.ru: джинсы и свитера следует стирать отдельно от остальной одежды

Испортите стиральную машину: какие вещи строго запрещено стирать вместе

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Есть несколько типов вещей, которые «не дружат» с остальными.

Довольно часто при стирке очень не хочется сортировать одежду и возникает желание отправить в стиральную машинку все вместе. Но издание utro.ru предупреждает: некоторые предметы гардероба так можно испортить, а в некоторых случаях так можно погубить и стиральную машинку.

Первое, что ни в коем случае нельзя стирать с остальным бельем, — это одежду с сильными загрязнениями. Их стоит стирать отдельно, чтобы грязь или жидкости не осели на других вещах. Вообще, рекомендуется перед стиркой в машинке такую одежду замачивать со спецсредствами, чтобы загрязнение на попало во внутренний механизм стиральной машины.

Джинсы также не рекомендуется стирать вместе с остальным бельем, потому что они часто красят другие вещи, а грубая ткань в стиральной машинке может повредить одежду.

Еще в стиральной машине стоит стирать отдельно свитера и другие вязаные и шерстяные предметы гардероба. Одна случайная «зацепка» — и вы рискуете остаться без любимой одежды.

Рекомендуется также отдельно загружать в стиральную машинку новые вещи. Никто не знает, как поведет себя обновка. Нередко яркая ткань при первой стирке может сильно окрашивать воду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему стиральную машину нельзя запускать два раза подряд.

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