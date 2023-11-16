В Приморье перевернулся школьный автобус: в каком состоянии пострадавшие дети?
Школьный автобус перевернулся в Приморском крае, пострадали 8 детей
Фото, видео: 5-tv.ru
До этого в регионе прошел дождь, а после температура ушла в минус.
В Приморском крае на скользкой дороге перевернулся школьный автобус, пострадали дети. Еще десятки автомобилей также вылетели с обледеневшей трассы.
До этого в регионе прошел дождь, а после температура ушла в минус, улицы и тротуары превратились в сплошной каток. О последствиях непогоды и состоянии пострадавших учеников — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Дальнем Востоке бушует циклон. Хабаровск заметает метель, Владивосток залил ледяной дождь.
Водители не успевают тормозить на скольких дорогах, аварий — десятки. Ледяной накат и сильнейшая пурга уже стали причиной смертельного ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток.
Часть региональных дорог пришлось перекрыть, пока буря не стихнет или не подоспеет техника для расчистки. Устранять последствия снежного циклона вышла целая армия коммунальщиков.
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