Заметает всё и вся: что происходит с погодой в регионах РФ и ждать ли тепла

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Дальний Восток накрыл мощный циклон с метелью

Фото, видео: Дмитриев Денис / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Люди не успевают избавляться от снега: где-то уже наступила настоящая зима — ох, уж этот прогноз погоды!

На Дальнем Востоке бушует циклон. Хабаровск заметает метель. Владивосток залил ледяной дождь. Водители не успевают торомозить на скольких дорогах, аварий — десятки. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет в подробностях о капризах погоды и больших проблемах, которые они вызвали.

Тут лед, там снег: и похожая ситуация повсюду — в Приморье, на Сахалине и большей части Хабаровского края. Ледяной накат и сильнейшая пурга уже стали причиной смертельной аварии на трассе Хабаровск-Владивосток. Часть региональных дорог пришлось перекрыть, пока буря не стихнет или не подоспеет техника для расчистки. Устранять последствия снежного циклона вышла целая армия коммунальщиков.

В Магадане на помощь городским службам пришли спасатели — они сбивают смертельно опасные гигантские сосульки, которые буквально за несколько суток местами выросли до двух метров. В некоторых районах городские тротуары превратились в тоннели высотой по пояс. Жители винят не только два циклона, но и затяжные выходные.

Из-за массивных ледяных торосов на реке Амур сотни российских туристов уже четвертый день не могут вернуться на родину. 300 человек оказались заблокированы в китайском пункте пропуска Хэйхэ. У людей заканчиваются деньги и сдают нервы. Некоторым потребовалась помощь медиков. А на Приморье, которое еще не избавилось от последствий ледяного дождя, обрушился шквалистый ветер. В Южно-Сахалинске — срывает кровлю с многоэтажек. А вот экстремалы из Владивостока, похоже, только радуются возможности укротить высокие волны.

Самая тяжелая ситуация — в Хабаровске. Столица края буквально — в снежном плену. Сугробы по колено заблокировали дворы. И городские улицы. Город стоит в пробках весь. Мощный циклон, который прогнозировали синоптики, коммунальщики как всегда не ждали.

В ожидании такси, которое не приедет, люди мерзнут на остановках. А на пути к автобусу приходится одолевать полуметровые снеговые барьеры. Подвисшие фуры вытягивают пожарные автомобили.

По прогнозам синоптиков, стихия задержится на Дальнем Востоке как минимум до конца суток. Жителей просят оставить личный транспорт и отказаться от дальних поездок.

Тема:
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