Цискаридзе прокомментировал возможное назначение Гергиева в Большой театр

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 101 0

Цискаридзе назвал гением худрука Мариинского театра Гергиева

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.

Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал 5-tv.ru возможное назначение худрука и директора Мариинского театра Валерия Гергиева на пост главы Большого театра.

«Дай бог, чтобы это было как можно быстрее, и все те люди, которые сейчас должны покинуть свои посты, покинули их как можно быстрее», — сказал он.

Также Цискаридзе назвал Гергиева гением.

Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на культурный форум в Петербурге приехали 34 министра из разных стран. 

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