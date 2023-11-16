Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией

Финские власти утверждают, что субъекты из «иностранного государства» сыграли свою роль в содействии незаконной миграции.

Финляндия приняла решение приостановить работу четырех из восьми контрольно-прокускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Соответствующая информация следует из публикации правительства страны.

«Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года», — указано в сообщении.

Хельсинки отметил, что прием заявлений о международной защите будет осуществляться на КПП Вартиус и Салла.

Уточняется, что пункты пропуска не будут функционировать до 18 февраля 2024 года.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что финским властям пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте. Стране якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен пообещала принять более серьезные меры в случае возникновения необходимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия готовится закрыть два КПП на границе с Россией.