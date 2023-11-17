300 лет высшему образованию и науке в РФ: в Петербурге пройдет научно-образовательный Салон

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Ежегодно в мероприятии принимают участие порядка десяти тысяч человек, в этом году он пройдет с 28 по 30 ноября.

300 лет высшему образованию и науке в РФ: в Петербурге пройдет научно-образовательный Салон

Фото: 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге в честь 300-летия высшего образования и науки в РФ с 28 по 30 ноября пройдет Санкт-Петербургский научно-образовательный салон.

Ежегодно в мероприятии принимают участие порядка 10 000 человек. Среди них: представители учебных заведений, эксперты в области образования, работодатели, школьники старших классов, абитуриенты, студенты первых курсов и желающие получить дополнительное профессиональное образование.

Гостей салона ждут дискуссии, мастер-классы, открытый лекторий. Работу первого дня дискуссионной площадки откроет паблик-ток «Искусственный интеллект — имбовая ульта в образовании и карьере?». Эксперты обсудят, чем искусственный интеллект (ИИ) может быть полезен школьнику и можно ли использовать ИИ в построения индивидуального образовательного трека.

Кроме того, на дискуссии пройдут мероприятия, которые патронируются Акционерным Банком «РОССИЯ». Участники смогут прокачать свой эмоциональный интеллект, научиться управлять своим мозгом, а также освоить инструменты, которые помогут построить жизнь в режиме многозадачности.

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